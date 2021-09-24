CHP'li belediyenin PKK rezaletinde flaş gelişme: Savcı "Örgüt propagandası" suçundan 7,5 yıla kadar hapis talep etti

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İddianamede, 8 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılması üzerine, 11 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu ve amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.