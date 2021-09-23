FETÖ sanığından itiraf gibi açıklama: PKK'ya silah sağlandığını anlamadım

Sevilay, Kuzey Irak'a neden gittiği sorulması üzerine de "Kuzey Irak'a kurulacak yağ ve geri dönüşüm fabrikalarına makine satmak için gittim. Yatırım yapmaya gitmedim. Gittiğim de benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler. Görüşmeler bunun üzerineydi ve ben başta PKK'ya silah sağlandığını anlamadım.