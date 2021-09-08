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    • 08.09.2021 09:24
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    SON DAKİKA: İYİ Partili Cihan Paçacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren sözleri kriz çıkardı: Şahsi görüşleri maksadını aştı

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu son zamanlarda paylaştığı videolarda sürekli "ben" dilini kullanmasından dolayı eleştirmişti. Bu çıkış Millet İttifakı'nda krize neden oldu. CHP'li vekiller ise Paçacı'nın bu sözlerini "Maksadını aştı" diyerek yorumladı. İşte Millet İttifakı'nda yaşanan son dakika krizinin detayları...

    Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu krizi

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak "ben" dilini kullanmasını "Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…" sözleriyle eleştirmişti. Bu sözler Millet İttifakı'nda krize neden oldu.

    SON DAKİKA! CHP KULİSLERİNDE PAÇACI KONUŞULUYOR
    Millet İttifakı'nda CHP'li vekiller ise Cihan Paçacı'nın bu çıkışını konuşuyor. Sözler rahatsızlık yaratırken durumu geçiştirmek isteyen vekiller İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın sözleri için "şahsi görüş" ve "maksadını aştı" yorumları yapıyor.

    NE OLMUŞTU?
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videosunda, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarını gençlere anlattı. Fakat videoda öyle bir detay vardı ki ittifakta krizin fitilini ateşledi.



    "BEN" ODAKLI SÖZLER GERGİNLİK YARATTI
    Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda olduğu gibi bu videoda da ittifaktan ziyade "ben" odaklı cümleler kurması ittifak ortağı İP'te sinirleri gerdi.



    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak tekil konuştuğunu söyledi.



    Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız.

    Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…" dedi.



    AKŞENER'İN İMAMOĞLU HAMLESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmıştı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesi Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nu destekleme hamlesi olarak okunmuştu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İYİ Partili Cihan Paçacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren sözleri kriz çıkardı: Şahsi görüşleri maksadını aştı
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