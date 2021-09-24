A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? A101 kimin ve sahibi kim? Turgut Aydın Holding serveti...

Türkiye'nin zincir marketlerinden olan A101'in kime ait olduğu, sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Mağazalarında ucuza bir çok ürün bulunduran ve en çok alışveriş yapılan A101, 81 ilin tamamında şube açmıştır. Zincir mağazası ortaklık payı en çok olan Turgut Aydın Holding'e aittir. Turgut Aydın aynı zamanda Memorial hastanesi'nin de sahibidir. İşte 'A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgut Aydın Holding serveti' sorularının yanıtı...

A101 KİMİN VE SAHİBİ KİM?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. ortaklık yapısı itibarıyle yüzde 79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.