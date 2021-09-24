Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili yaptığı açıklamada 5 zincir marketin piyasaları alt üst ettiğini söyledi. Vatandaşlar da hemen ardından bahsi geçen marketler hakkında araştırmalara koyuldu. Gündemde 5 zincir market hakkında araştırmalar hız kazandı. Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle buluşarak gündemdeki sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, gazetecilerin fahiş fiyatlarla ilgili sorunun zincir marketlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu üzerine "Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır.'' dedi. Peki 5 zincir market kim, hangileri? 5 zincir market isimleri? Zincir market ne demek?
5 ZİNCİR MARKER KİM, HANGİLERİ?
Başkan Erdoğan'ın açıklamasında kullandığı 5 zincir marketin isimleri bilinmese de Türkiye'deki zincir marketler şöyle;
Migros
CarrefourSA
A101
Şok
BİM
Hakmar
Makro Market
Ekomini
UCZ
Happy Center
Kim
ZİNCİR MARKET NE DEMEK?
Zincir marketin ne demek olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Zincir market ya da mağaza; benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları olarak değerlendirilmektedir.