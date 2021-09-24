Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili yaptığı açıklamada 5 zincir marketin piyasaları alt üst ettiğini söyledi. Vatandaşlar da hemen ardından bahsi geçen marketler hakkında araştırmalara koyuldu. Gündemde 5 zincir market hakkında araştırmalar hız kazandı. Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle buluşarak gündemdeki sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, gazetecilerin fahiş fiyatlarla ilgili sorunun zincir marketlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu üzerine "Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır.'' dedi. Peki 5 zincir market kim, hangileri? 5 zincir market isimleri? Zincir market ne demek?