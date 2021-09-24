Migros'un sahibi kimdir, ortakları kimler? Migros'un kaç şubesi var, ne kadar kazanıyor? Migros kimin 2021?

Migros kimin 2021? Migros'un sahibi kimdir, nereli, ortakları kimler? Migros'un kaç şubesi var, ne kadar kazanıyor? soruları gündemde. Türkiye'nin en büyük marketler zinciri arasında yer alan Migros'un sahibi, ve kazancı merak konusu oldu. 81 ilde mağazası bulunan marketin kurucusu Vehbi Koç'tur. 2008 yılında ise Anadolu Grubu'na satmıştır. İşte Migros'un ortakları ve diğer merak edilenlere dair bilgiler...

MİGROSUN SAHİBİ KİMDİR, ORTAKLARI KİMLER?

Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biri olan Migros Ticaret A.Ş.,Türkiye'de ilk kez 1954 yılında açıldı. Açılışını megakentte tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay yapmıştır.