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    • 24.09.2021 16:55
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    Carrefoursa kime ait, sahibi kim? Hakmar marketler kimin, sahibi kimdir? Kaç şubesi var, nerede?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Carrefoursa kime ait, sahibi kim? Hakmar marketler kimin, sahibi kimdir? Sorularına yanıt arar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişme üzerine zincir marketler arasında yer alan Carrefoursa ve Hakmar ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki Carrefoursa ve Hakmar’ın kaç şubesi var, nerelerde yer alıyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Carrefoursa kime ait, sahibi kim?

    Carrefoursa kime ait, sahibi kim? Hakmar marketler kimin, sahibi kimdir? Kaç şubesi var, nerede? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." açıklamasını yapınca marketler zinciri Carrefoursa ve Hakmar hakkınsa bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    CARREFFOURSA SAHİBİ KİM?

    CarrefourSA, dünyadaki ilk mağazasını 15 Haziran 1963'te Fransa'da açan global perakende devi Carrefour'un 1993 yılında Türkiye'deki ilk mağazasını İçerenköy'de açmasının ardından 1996 yılında gücünü Sabancı Holding ile birleştirmesiyle kuruldu. CarrefourSA, 2005 yılı Mayıs ayında Gima ve Endi'yi bünyesine katarak sektördeki büyüme hamlesini devam ettirmiştir.

    2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla Sabancı Holding'in CarrefourSA bünyesindeki yönetimde söz sahibi olmasıyla birlikte her alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla büyük bir değişim başlatmıştır.

    Bu değişimle birlikte CarrefourSA, büyüme yolunda İsmar Marketler Zinciri, 1e1 Marketler ve Kiler Marketler'i bünyesine katmıştır.

    Zincir marketlerden fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

    2018 yıl sonu itibarıyla 29 Hiper market, 349 Süper market, 24 Gurme ve 194 Mini marketten oluşan bir zincirle, toplam 493 bin m² satış alanında müşterilere hizmet sunmaya devam eden CarrefourSA, yıl boyunca toplam 163 milyon müşteriye ulaşarak; 5.203 milyon TL ciro elde etmiştir.

    Güçlü bir finansal pozisyona sahip olan CarrefourSA, büyüme ve değer yaratma potansiyeli olan tüm projeleri kendi kaynaklarıyla değerlendirerek yatırımlarına devam etmeyi, bu sayede müşteriler için yakın, keyifli ve değer yaratan alışverişin adresi olmayı hedeflemektedir.

        HAKMAR MARKETLER ZİNCİRİ KİMİN?

        1997 yılında İstanbul Pendik'te kurulan Hakmar Alışveriş Merkezleri, öncelikle bu bölgede hızla büyüyerek, bugün şube sayısını 28'e çıkartmış, deneyimli personel kadrosu ve binlerce m2'lik satış alanı ile son yıllarda sektörün dikkat çeken firmaları arasına girmeyi başarmıştır.

        Yüksek satın alma gücü, dinamik yapısı ve perakendeciliği iyi bilen yönetimiyle Hakmar; hizmet kalitesini ve ürün çeşitliliğini sürekli olarak geliştirmektedir.

        Tecrübeli kadrolarla çalışmasına rağmen; personelini sürekli olarak eğitimlerden geçirmekte, kaliteli ürün ve uygun fiyat politikasını güler yüzlü servisle pekiştirmektedir. Belki de bu yüzden bölgesinde müşterileriyle bütünleşmiş ve adı neredeyse marketçilikle birlikte anılır olmuştur.

        Özel marketçilik yazılımları ve pos sistemleriyle birbirlerine online ve entegre bir şekilde bağlı olan Hakmar Alışveriş Merkezleri, 15.000 çeşit ürün çeşidiyle; tüketiciye daha hızlı ve daha etkili bir hizmet sergilemekte, yenilikleri an be an uygulamaktadır.

        Şube sayısını, ürün ve hizmet kalitesini en kısa ve en hızlı sürede İstanbul'un tamamına yayma hedefi ise; Hakmar'ın temel ideallerindendir.
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        Haberler Güncel Carrefoursa kime ait, sahibi kim? Hakmar marketler kimin, sahibi kimdir? Kaç şubesi var, nerede?
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