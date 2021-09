Carrefoursa kime ait, sahibi kim? Hakmar marketler kimin, sahibi kimdir? Kaç şubesi var, nerede?

HAKMAR MARKETLER ZİNCİRİ KİMİN?

1997 yılında İstanbul Pendik'te kurulan Hakmar Alışveriş Merkezleri, öncelikle bu bölgede hızla büyüyerek, bugün şube sayısını 28'e çıkartmış, deneyimli personel kadrosu ve binlerce m2'lik satış alanı ile son yıllarda sektörün dikkat çeken firmaları arasına girmeyi başarmıştır.

Yüksek satın alma gücü, dinamik yapısı ve perakendeciliği iyi bilen yönetimiyle Hakmar; hizmet kalitesini ve ürün çeşitliliğini sürekli olarak geliştirmektedir.

Tecrübeli kadrolarla çalışmasına rağmen; personelini sürekli olarak eğitimlerden geçirmekte, kaliteli ürün ve uygun fiyat politikasını güler yüzlü servisle pekiştirmektedir. Belki de bu yüzden bölgesinde müşterileriyle bütünleşmiş ve adı neredeyse marketçilikle birlikte anılır olmuştur.

Özel marketçilik yazılımları ve pos sistemleriyle birbirlerine online ve entegre bir şekilde bağlı olan Hakmar Alışveriş Merkezleri, 15.000 çeşit ürün çeşidiyle; tüketiciye daha hızlı ve daha etkili bir hizmet sergilemekte, yenilikleri an be an uygulamaktadır.

Şube sayısını, ürün ve hizmet kalitesini en kısa ve en hızlı sürede İstanbul'un tamamına yayma hedefi ise; Hakmar'ın temel ideallerindendir.