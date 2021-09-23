Ümit Özdağ algı yapayım derken fena rezil oldu! K vitaminini Kovid-19 aşısı sandı, Bakan Koca arayınca hatasını anladı...





İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra kendi partisini kuran Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı.



Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda hata-yanlışlık yapılır,kabul edilir,düzeltilir ama insan sağlığında hataya ve hatta şüpheye dahi yer yoktur. Yavrularımızın üzerinde deney yapılması ve bunun yanlışlıkla denilerek savunulması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.