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    • 24.09.2021 01:41
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    Ümit Özdağ algı yapayım derken fena rezil oldu! K vitaminini Kovid-19 aşısı sandı, Bakan Koca arayınca hatasını anladı...

    İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, Kovid-19 üzerinden algı yapmak isterken fena rezil oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis eden Özdağ'a vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada alay konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı, bir tweet daha atarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ve söz konusu belgenin 2020'de yapılan bir K vitamini testine ait olduğunu söylediğini açıkladı.

    Ümit Özdağ algı yapayım derken fena rezil oldu!

    Mülteci ve sığınmacılar aleyhine yaptığı paylaşımlarla tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın algı operasyonu elinde patladı.



    İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra kendi partisini kuran Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı.

    Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda hata-yanlışlık yapılır,kabul edilir,düzeltilir ama insan sağlığında hataya ve hatta şüpheye dahi yer yoktur. Yavrularımızın üzerinde deney yapılması ve bunun yanlışlıkla denilerek savunulması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.



    ARAŞTIRMADAN HER ŞEYE ATLIYOR...
    Ümit Özdağ'ın algı operasyonu sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde kısa sürede bozuldu.

    Bir sosyal medya kullanıcısı, Özdağ'ın paylaşımına, "Sayın Ümit Özdağ, orada Kavit yazıyor K vitamini. Biraz araştırıp düşünseniz keşke. Kusura bakmayın ama böyle araştırmadan her şeye atlıyorsunuz, bir de ülke yönetmeye talip oluyorsunuz yazık." yorumunda bulundu.




        Bir başka kullanıcı ise, "Biz bile anladık! Siz anlamadınız" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.




        BAKAN FAHRETTİN KOCA, ÜMİT ÖZDAĞ'I ARADI
        Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise, "Sağlık Bakanı Sayın Koca telefon ederek twitte atılan belgenin 2020'de yapılan bir K vitamini olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.
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