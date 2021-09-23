Ümit Özdağ algı yapayım derken fena rezil oldu! K vitaminini Kovid-19 aşısı sandı, Bakan Koca arayınca hatasını anladı...

Mülteci ve sığınmacılar aleyhine yaptığı paylaşımlarla tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın algı operasyonu elinde patladı.
İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra kendi partisini kuran Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı.
Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda hata-yanlışlık yapılır,kabul edilir,düzeltilir ama insan sağlığında hataya ve hatta şüpheye dahi yer yoktur. Yavrularımızın üzerinde deney yapılması ve bunun yanlışlıkla denilerek savunulması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
ARAŞTIRMADAN HER ŞEYE ATLIYOR...
Ümit Özdağ'ın algı operasyonu sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde kısa sürede bozuldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Özdağ'ın paylaşımına, "Sayın Ümit Özdağ, orada Kavit yazıyor K vitamini. Biraz araştırıp düşünseniz keşke. Kusura bakmayın ama böyle araştırmadan her şeye atlıyorsunuz, bir de ülke yönetmeye talip oluyorsunuz yazık." yorumunda bulundu.