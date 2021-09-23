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    KKTC'den önemli Azerbaycan teması! Ertuğruloğlu, Bayramov ile görüştü...

    KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezi (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) konusu ele alındı.

    AA
    KKTC’den önemli Azerbaycan teması!

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

    KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Bayramov ile görüşerek, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezini (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) anlattı.

    Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirerek, Kıbrıs konusuna dair pozisyonlarını aktardı.

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