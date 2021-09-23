



Bir vatandaş Ünlü'nün açıklamalarına tepki göstererek, "Cübbeli Ahmet Hoca tabiki İmam Hatip ve ilahiyatları beğenmez. Çünkü tezgahın önünü kapatıyor bunlar. Keşke kimse sorgulamasa, dinin farklı yorumlarını bilmese hatta dini bilmese de Hoca daha çok tekeline alsa, "yanmaz kefen" işlerini falan daha çok yuttursa! Ama yok öyle" dedi.