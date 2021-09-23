Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı bir televizyon kanalında imam hatip karşıtı açıklamalarda bulundu.
DAHA AZ HASARLI ÇIKARLAR
Ailelerin çocuklarını imam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine göndermemesini söyleyen Ünlü, "Daha az hasarla çıkar, ben bunu gördüm denedim" dedi.
İMAM HATİP DÜŞMANLARIYLA AYNI DİL
İmam hatip okullarına düşmanlık eden, kapatmak isteyen ve itibarını zedelemek isteyen çevrelerle aynı dili konuşan Ünlü sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor "Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok…" Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca" diye konuştu.
Ünlü, bu açıklamaları ile Türkiye'de yıllardır imam hatiplerin kapatılmasını isteyen ve bunun içine çalışan CHP, HDP ve FETÖ ile ortak noktada buluşmuş oldu.
FETÖ ELEBAŞI DA İMAM HATİPLERİN KAPATILMASI İÇİN ÇALIŞTI
Özellikle 28 Şubat döneminde vesayetçilerle birlikte hareket eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de imam hatiplerin kapatılması için çalışmıştı.