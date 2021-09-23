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    • 23.09.2021 11:49
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    Cübbeli Ahmet'ten imam hatip düşmanlığı: CHP, HDP ve FETÖ ile ağız birliği yaptı!

    Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı bir televizyon kanalında imam hatip karşıtı açıklamalarda bulunarak CHP, HDP ve FETÖ ile ortak noktada buluştu. Eleştirinin dozunu kaçıran Ünlü, "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz liselere gönderin." diyerek vatandaşların tepkisi çekti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cübbeli Ahmet’ten imam hatip düşmanlığı

    Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı bir televizyon kanalında imam hatip karşıtı açıklamalarda bulundu.


    DAHA AZ HASARLI ÇIKARLAR
    Ailelerin çocuklarını imam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine göndermemesini söyleyen Ünlü, "Daha az hasarla çıkar, ben bunu gördüm denedim" dedi.


    İMAM HATİP DÜŞMANLARIYLA AYNI DİL
    İmam hatip okullarına düşmanlık eden, kapatmak isteyen ve itibarını zedelemek isteyen çevrelerle aynı dili konuşan Ünlü sözlerini şöyle sürdürdü:



    "Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik kız çocuklarımız geliyor "Hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok…" Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara ilahiyatta hoca" diye konuştu.

    Ünlü, bu açıklamaları ile Türkiye'de yıllardır imam hatiplerin kapatılmasını isteyen ve bunun içine çalışan CHP, HDP ve FETÖ ile ortak noktada buluşmuş oldu.

    FETÖ ELEBAŞI DA İMAM HATİPLERİN KAPATILMASI İÇİN ÇALIŞTI
    Özellikle 28 Şubat döneminde vesayetçilerle birlikte hareket eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de imam hatiplerin kapatılması için çalışmıştı.



        Eski Başbakan Tansu Çiller'in Basın Danışmanı Mehmet Bican, 2015 yılında verdiği ifadede, "Gülen, İHL'lerin kapanması için Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ı ikna etti" demişti.

        GÜLEN YILMAZ VE ÇİLLER'İ İKNA ETMEK İÇİN GELDİ
        Doğru Yol Partisi (DYP) Eski Genel Başkanı Tansu Çiller'in Basın Danışmanı Mehmet Bican, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında tanık olarak ifade verdi. Mehmet Bican duruşmada, 28 Şubat sürecinde hedef alınan Refah-Yol Hükümeti döneminde Tansu Çiller'in basın danışmanlığını yaptığını belirterek, "Ben yaşadım. Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'la bizzat Fetullah Gülen geldi ve görüştü. Bu görüşmelerin ana konusu 8 yıllık kesintisiz eğitimin çıkmasının faydalı olacağına ilişkin bunları ikna etmekti" ifadelerini kullanmıştı.



        İMAM HATİPLİLER MİLİTAN
        Kripto FETÖ'cü Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz, CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği kurultayında yaptığı konuşmada imam hatiplilere hakaretler yağdırmıştı. Kazım, CHP'nin sözde Adalet Kurultayı'nda İmam Hatip okullarına saldırarak İmam Hatiplileri "militan" ilan eden bir konuşma yapmıştı.


        HDP DE İMAM HATİPLERİ HEDEF ALMIŞTI
        HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, katıldığı bir televizyon programında imam hatip liselerini hedef almış, ''İhtiyaç fazlasının tamamı kapatılmalıdır'' diyen Bülbül, bu okullarda eğitim gören öğrencileri de militan olmakla suçlamıştı.


        CHP'Lİ MÜTERCİMLER'DEN SKANDAL İFADELER
        CHP yandaşı Erol Mütercimler ise imam hatip mezunlarını sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla suçlayarak haddini aşan açıklamalara bulunmuştu.

        CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise iktidarın imam hatiplerdeki doluluk oranının yüksek çıkması için kontenjan düşürdüğünü iddia etmiş ve yenilerinin açılmaması gerektiğini savunmuştu.


        Öte yandan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları sosyal medyada da tepki çekti.



            Bir vatandaş Ünlü'nün açıklamalarına tepki göstererek, "Cübbeli Ahmet Hoca tabiki İmam Hatip ve ilahiyatları beğenmez. Çünkü tezgahın önünü kapatıyor bunlar. Keşke kimse sorgulamasa, dinin farklı yorumlarını bilmese hatta dini bilmese de Hoca daha çok tekeline alsa, "yanmaz kefen" işlerini falan daha çok yuttursa! Ama yok öyle" dedi.

            Başka bir kullancısı ise Ünlü'nün kendi eğitim kurumlarına öğrenci kazandırmak için bu açıklamaları yaptığı belirterek, "Özetle söylemek istediği imam hatiplere göndermeyin tarikatlarımıza gönderin olsun bitsin. Çünkü mankurtlaştıracak mürid lazım, sorgudan, sualden uzak. FETÖ'nün sebep olduklarından sonra devlet tekeli haricindeki şeylere güvenimiz sıfırdır, mesafemiz sonsuzdur." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Cübbeli Ahmet'ten imam hatip düşmanlığı: CHP, HDP ve FETÖ ile ağız birliği yaptı!
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