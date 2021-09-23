Grip aşısı ne kadar, kaç TL 2021? Grip aşısı kimlere ücretsiz? Grip aşısı randevu alma ekranı 2021!

Havaların soğuması ve eylül ayının gelmesiyle birlikte grip aşısı hakkında araştırmalar arttı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada grip aşılarının eczanelere geldiği ve bu sene grip aşısı fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda açıklama yapıldı. Peki, Grip aşısı ne kadar, kaç TL 2021? Grip aşısı kimlere ücretsiz? İşte grip aşısı randevu alma ekranı 2021!