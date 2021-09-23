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    • 23.09.2021 11:25
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    Grip aşısı ne kadar, kaç TL 2021? Grip aşısı kimlere ücretsiz? Grip aşısı randevu alma ekranı 2021!

    Grip aşısı hakkında araştırmalar hız kazandı. Havaların soğumasının ardından 2021 grip aşısının eczanelere gelip gelmediği en sık aratılan konular arasında yer aldı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan grip aşısı fiyatlarını açıkladı. Saydan, grip aşısının SGK kapsamında olmadığını belirtti. SGK kapsamında yer almayan grip aşısı Eylül ayı itibarıyla eczanelere gelmeye başladı. Peki, Grip aşısı ne kadar, kaç TL 2021? Grip aşısı kimlere ücretsiz? İşte grip aşısı randevu alma ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    Grip aşısı ne kadar, kaç TL 2021? Grip aşısı kimlere ücretsiz? Grip aşısı randevu alma ekranı 2021!

    Havaların soğuması ve eylül ayının gelmesiyle birlikte grip aşısı hakkında araştırmalar arttı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada grip aşılarının eczanelere geldiği ve bu sene grip aşısı fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda açıklama yapıldı. Peki, Grip aşısı ne kadar, kaç TL 2021? Grip aşısı kimlere ücretsiz? İşte grip aşısı randevu alma ekranı 2021!

    2021 GRİP AŞISI NE KADAR?

    SGK kapsamında yer almayan grip aşısı Eylül ayı itibarıyla eczanelere gelmeye başladı. Eczanelerden ücretli olarak satışı yapılacak olan grip aşısının bu seneki fiyatı 85 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

    GRİP AŞISI NE ZAMAN OLUNUR, SÜRESİ NEDİR?

    Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

        KİMLER GRİP AŞISI OLAMAZ?

        Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.
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