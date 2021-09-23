AKOM ve Meteoroloji’den yağış uyarısı! Kar mı yağacak, ne zaman? Hangi illerde kar yağacak?

AKOM VE METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

AKOM, Twitter hesabından bir önceki gün yaptığı açıklamada, ''Bugün akşam saatlerinden itibaren (20:00) yarın akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. '' ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de resmi hesabında şu açıklamalar yapıldı;

''Güney iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.''

KAR MI YAĞACAK, HANGİ İLLERDE, NE ZAMAN?

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.