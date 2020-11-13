"İMAM HATİP OKULLARI BİR CUMHURİYET PROJESİ"

Ancak bu konuşmalarımda, ne bu okulları ne de bu öğrencileri aşağılamadım. Hakaret etmedim. Bu okulların hiçbir zaman gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine imam hatip okullarının bir cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim.