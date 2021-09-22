Selçuk Bayraktar: Gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek

Bundan daha önemlisi, benim daha fazla önem verdiğim bir husus yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile, biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığınız. Şayet o yollara başvuracak olsak ya da tevessül edecek olsak kısa dönemde belki karşı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız, bereketli, insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. O yüzden ben buradaki genç arkadaşlarıma bunu hassaten tavsiye etmek istiyorum" dedi.