Türk Yıldızları TEKNOFEST'te şov yaptı! Ampute Futbol Milli takımı için İstanbul Boğazı üzerinde uçuş...

AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMIMZA HEDİYE EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TEKNOFEST 2021 kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, boğaz üzerinde gerçekleştirdikleri uçuşu, Gaziler Günü'nde tarih yazarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Ampute Futbol Takımımıza armağan etti." ifadesi kullanıldı.