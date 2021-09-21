Türk Yıldızları TEKNOFEST'te şov yaptı! Ampute Futbol Milli takımı için İstanbul Boğazı üzerinde uçuş...

Sabırsızlıkla beklenen TEKNOFEST 2021 bugün itibariyle başladı. TEKNOFEST 2021 İstanbul'da 21-26 Eylül arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
TÜRK YILDIZLARI BOĞAZ'DA UÇTU
Türk Yıldızları TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın, TEKNOFEST kapsamında yaptıkları İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşlarını Ampute Milli Futbol takımına hediye ettiğini bildirdi.
AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMIMZA HEDİYE EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TEKNOFEST 2021 kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, boğaz üzerinde gerçekleştirdikleri uçuşu, Gaziler Günü'nde tarih yazarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Ampute Futbol Takımımıza armağan etti." ifadesi kullanıldı.