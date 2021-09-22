Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dün başladı. Yüzbinler, Atatürk Havalimanı'na aktı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açılış konuşmasında şu mesajları paylaştı:

Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Değerli genç kardeşlerim sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin.

Azimle çalışmaya devam edersek Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz. Bugün dünyadaki önemli medya kuruluşları Türk girişimlerinin yakaladığı başarıyı konuşuyor. Tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği.