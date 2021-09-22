Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST'te TÜBİTAK standını ziyaret etti
"Ayakları yere basmayan festival" TEKNOFEST, tüm heyecanıyla sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti. Varank, Deneyap alanında çocukların projelerini inceledi ve onları tebrik etti. Bilim Merkezi'ne de giden Bakan Varank, kağıttan uçak yaparak makineyle uçurdu. Bakan Varank ayrıca "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" kapsamında takımların geliştirdiği robotları inceleyerek, projelere ilişkin bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, yarışmacılarla fotoğraf da çektirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti.
Varank'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu da eşlik etti.
TÜBİTAK'ın Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Gözlem Evi stantlarını gezen Varank, yetkililerden bilgi aldı.
Varank, Deneyap alanında çocukların projelerini inceledi ve onları tebrik etti. Bilim Merkezi'ne de giden Bakan Varank, kağıttan uçak yaparak makineyle uçurdu.