Tencere yemeklerine nazaran lezzeti daha çok sevilen Güveç Kebabı bugün Gelinim Mutfakta menüsünde yer alıyor. Özel yemeklerde, iftar sofralarında ya da sade bir akşam yemeğinde misafirlerinizi Güveç Kebabı ile sevindirebilirsiniz. Gelinim Mutfakta yarışmasını izleyen hanımlar ve beyler bu leziz tarifi evlerinde denemek için malzemelerini ve yapılışı araştırmaya koyuldu. Peki Gelinim Mutfakta Güveç Kebabı malzemeleri nelerdir? Güveç kebabı nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta Güveç Kebabı tarifi...
MALZEMELER
500 gr dana kuşbaşı et
1 tane orta boy patates
1 tane orta boy kuru soğan
1 tane patlıcan
2 tane domates
2 tane yeşil biber
3 diş sarımsak
2 tane kırmızı biber
1 fincan bezelye
1 çorba kaşığı tereyağı
Yeteri kadar sıvıyağ
Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber
Sosu için;
1 çorba kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
NASIL YAPILIR?
Öncelikle kuru soğanın kabukları soyup yemeklik olacak şekilde doğrayın. Patates, patlıcan ve domatesin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın.
Ardından yeşil ve kırmızı biber diğer sebzelere uygun doğrayın. Uygun bir tencerenin içine sıvıyağ ve tereyağı koyup ısıtın. Isınan yağların üzerine de doğranan kuru soğanı ekleyip, soğanların kokusu çıkana kadar kavurun.
Sonra kavrulan soğanların üzerine kuşbaşı doğranmış eti ekleyin ve et suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Kavrulan etlerin üzerine de sırasıyla doğradığının patlıcan, patates ve biberleri eklenerek harmankayın.
Domatesler, bezelye, sarımsak, baharatlar ve tuz ekleyip kavrulmaya devam edin. Bir süre kavrulduktan sonra ocaktan alıp karışımı güveçlere paylaştırın.
Son olarak güveç kebabının sosu için de domates salçası ve biber salçası bir kasenin içine alınarak üzerine sıcak su eklenir. Salçalar sıcak su ile açılır ve güveçlere paylaştırılır. Fırın 200-250 dereceye ayarlanıp ısıtılır ve güveçler fırına verilir. Yaklaşık 30-45 dakika fırınlandıktan sonra fırından alınır.