NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuru soğanın kabukları soyup yemeklik olacak şekilde doğrayın. Patates, patlıcan ve domatesin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın.

Ardından yeşil ve kırmızı biber diğer sebzelere uygun doğrayın. Uygun bir tencerenin içine sıvıyağ ve tereyağı koyup ısıtın. Isınan yağların üzerine de doğranan kuru soğanı ekleyip, soğanların kokusu çıkana kadar kavurun.

Sonra kavrulan soğanların üzerine kuşbaşı doğranmış eti ekleyin ve et suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Kavrulan etlerin üzerine de sırasıyla doğradığının patlıcan, patates ve biberleri eklenerek harmankayın.

Domatesler, bezelye, sarımsak, baharatlar ve tuz ekleyip kavrulmaya devam edin. Bir süre kavrulduktan sonra ocaktan alıp karışımı güveçlere paylaştırın.

Son olarak güveç kebabının sosu için de domates salçası ve biber salçası bir kasenin içine alınarak üzerine sıcak su eklenir. Salçalar sıcak su ile açılır ve güveçlere paylaştırılır. Fırın 200-250 dereceye ayarlanıp ısıtılır ve güveçler fırına verilir. Yaklaşık 30-45 dakika fırınlandıktan sonra fırından alınır.