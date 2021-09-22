İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs kayıt başvurusu nasıl yapılır? 2021- 2022 İSMEK kurs başvuru ekranı!

İSMEK KURS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İSMEK Kursları için duyuru, resmi internet site üzerinden yapıldı. Daha önce yapılan eğitmen alımı duyurusunda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadesine yer verilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda ise kurs kayıtlarının 24 Eylül tarihinde alınacağı duyuruldu. Ancak uzaktan eğitim almak isteyen kursiyerler ise aşağıdaki adımlar üzerinden kayıt yaparak adımları tamamlayabilecek.