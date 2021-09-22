Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsünden seslendi! İklim değişikliği konusunda da "Dünya 5'ten büyüktür" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi:

AZ gelişmiş ülkeler Covid-19 salgını karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır.

DOĞU Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır. Diyalog ve işbirliği için bölgedeki tüm aktörlerin yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerisi hala masadadır. AB'ye üyelik konusundaki kararlılığımızı da sürdürüyoruz. Türkiye herkes için daha güvenli, huzurlu, hakkaniyetli bir dünya için atılan her adımın yanında olmuştur.

FİLİSTİN halkına yönelik ihlallerin karşısında durmayı sürdüreceğiz. 1967 temelinde, özellikle başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin kurulması öncelikli hedeflerimiz arasında yerini koruyor.

AFGANİSTAN'DAKİ gelişmeler sebebiyle son dönemde bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır.

SURİYE'DE DEAŞ'la çarpışan ve bu terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO müttefikiyiz. PKK'nın Suriye'deki uzantılarının işlediği katliamın önüne biz geçtik. İdlib'deki varlığımız sayesinde milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem yerinden edilmesini önledik.

İKLİM değişikliği çevre sorunu olmanın ötesinde üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur. Doğamıza kim en çok zararı verdiyse iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. Kimsenin 'Ben güçlüyüm, faturayı ödemem' deme hakkı yoktur. Çünkü iklim değişikliği insana oldukça adil davranıyor.