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Haberler Güncel Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı izledi! İşte BM'deki tarihi konuşmadan kareler...

Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı izledi! İşte BM'deki tarihi konuşmadan kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında koronavirüs salgını, Doğu Akdeniz- Kıbrıs meselesi, Filistin, Afganistan, düzensiz göç dalgaları konu başlıklarına yer veren Başkan Erdoğan, "Artık yeni bir göç yükünü karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, dünyayı tehdit eden küresel iklim krizine ilişkin de "Doğamıza kim en çok zararı verdiyse iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından kareler...

21.09.2021 23:24 - Son Güncelleme: 21.09.2021 23:32
Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı izledi! İşte BM’deki tarihi konuşmadan kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katıldı.

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Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı izledi! İşte BM’deki tarihi konuşmadan kareler...

Başkan Erdoğan Zirve'de liderlere hitap etti.

Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı izledi! İşte BM’deki tarihi konuşmadan kareler...

Afganistan'dan Suriye'ye Libya'dan Karabağ'a kadar birçok meselede önemli mesajlar veren Erdoğan, "Artık yeni bir göç yükünü karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır." ifadelerini kullandı.

Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı izledi! İşte BM’deki tarihi konuşmadan kareler...

Aşı milliyetçiliğine tepki gösteren Erdoğan, "Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı izledi! İşte BM’deki tarihi konuşmadan kareler...

İşte BM'deki tarihi konuşmadan kareler...

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