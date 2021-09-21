Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü: Afganistan'da "iş birliği" vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, New York'taki bir otelde yaptıkları ikili görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı.
"AFGANİSTAN KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan ve birçok alandaki muhteşem iş birliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, iş birliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizi sürdürürken ikili iş birliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
"TÜRKİYE'YE AFGANİSTAN'DAKİ GÜÇLÜ ORTAKLIĞI İÇİN ÇOK MÜTEŞEKKİRİZ"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Çavuşoğlu ile son 9 aydır birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bugün konuşacak çok şeyimiz var ancak Türkiye'ye Afganistan'daki güçlü ortaklığı için çok müteşekkiriz ve burada birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.