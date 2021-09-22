FETÖ Türkiye'ye karşı açtığı 126 milyon euroluk davayı kaybetti

126 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT

Cascade Investments, kayyum atanan Cihan Medya Dağıtım'ın Zaman Gazetesi binasının da içinde olmasından dolayı el konulan mal varlıklarının kendi şirketine ait olduğu iddia ederek ICSID'e başvurdu ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep etti. Ayrıca, Türkiye'nin yaklaşık 126 milyon euro tazminat ödemesi de talep edildi. ICSID, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, örgütün bu paravan şirketinin yaptığı tüm talepleri reddetti. Böylece hain örgütün bir süredir büyük bir umutla takip ettiği davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Sabah'ın haberine göre, ICSID'den alınabilecek olası bir tazminat kararı, örgüte ait şirketlerin tekrar örgütün kontrolüne girmesine yönelik emsal bir karar olma özelliğini taşıyabilecekti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yaptığı açıklamada, FETÖ mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddiaların kabul görmediği belirtilerek, "Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edilmiştir" denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, FETÖ'nün tazminat talebinin reddedilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.