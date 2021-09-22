FETÖ Türkiye'ye karşı açtığı 126 milyon euroluk davayı kaybetti

Fetullahçı Terör Örgütü'ne bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi. Zaman Gazetesi'nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi, tahkim kurallarının uygulanması ve Türkiye'den 126 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi.
Mahkeme masraflarının da örgüt tarafından ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Dört yıl önce Washington'da bulunan ve Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren ICSID'de başlatılan dava sürecinde kararın Türkiye lehine sonuçlanması üzerine örgüt ağır bir darbe yemiş oldu.
SİNSİ PLAN TUTMADI
Atacakları adımları sinsice planlayan örgüt, Zaman Gazetesi'nin de bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine yönelik Mart 2016'daki kayyum kararından aylar önce, şirkete ait mal varlıkları, usulsüz olarak Belçika'da 2006 yılında kurulan Cascade Investments NV isimli şirkete aktarıldı. Böylece uzun vadede Türkiye'deki şirkete el konulması ihtimaline ilişkin atılacak uluslararası adımlar için önlem alınmış oldu. Şirketin yönetim kurulunda FETÖ üyeleri Mustafa Ünal, Ahmet Tanrıkulu, Hüseyin Şahin gibi isimler yer alıyordu.