Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM 76. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılıyor.
DÜNYAYA SESLENİYOR
Başkan Erdoğan, "COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılan 76'ncı Genel Kurul'da hitaplarını gerçekleştiriyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Kovid-19 salgınında aralarında sevdiklerimizin de olduğu insanları kaybettik. Salgının olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini görüyoruz. BM'nin 76. Genel Kurulu'nu da böyle bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Genel Kurulumuzun uluslararası toplumun meselelerine çözüm sağlaması için daha da güçlendirilmesi gerekiyor.
On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.
TURKOVAC'I İNSANLIĞA SUNACAĞIZ
Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.
Türkiye olarak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimiz sürecek.
Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez.
Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez.
Artık yeni bir göç yükünü karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır.
İsrail işgaline son vermelidir. Filistin halkına zulüm sürdükçe Ortadoğu'ya istikrar gelmez.
Bağımsız Filistin devletinin kurulması önceliklerimiz arasında
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