Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM 76. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.

TURKOVAC'I İNSANLIĞA SUNACAĞIZ

Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.

Türkiye olarak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimiz sürecek.

Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez.

Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez.

Artık yeni bir göç yükünü karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır.

İsrail işgaline son vermelidir. Filistin halkına zulüm sürdükçe Ortadoğu'ya istikrar gelmez.

Bağımsız Filistin devletinin kurulması önceliklerimiz arasında

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