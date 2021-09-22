Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı New York’ta led ekranlarda tanıtıldı

Başkan Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının tanıtımı vesilesiyle New York'un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda tanıtım yapıldı.





İletişim Başkanlığının organizasyonu ile yapılan tanıtımda Başkan Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.





Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.







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