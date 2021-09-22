Yeni yasaklar gelecek mi? Yeni önlemler yolda! Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak son dakika?

BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK SON DAKİKA?

Bilim Kurulu toplantısı en son 15 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. Toplantılar 15 günde bir gerçekleştirildiğinden yeni toplantının da 22 Eylül yada 23 Eylül'de yapılması bekleniyor.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ? ÖNLEMLER YOLDA!

Son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının artmasıyla yeni önlemlerin yolda olduğu görülüyor. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemler gündemde. Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı.

Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek. Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.