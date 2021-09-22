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    • 22.09.2021 09:11
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    Yeni yasaklar gelecek mi? Yeni önlemler yolda! Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak son dakika?

    Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak soruları sabahın erken saatlerinden itibaren gündeme geldi. Bilim Kurulu toplantısı, milyonlara duyuracak yeni kararlar dolayısıyla yakından takip ediliyor. Vatandaşlar vaka artışları nedeniyle yeni yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bilim Kurulu en son 15 Eylül Çarşamba günü toplanmıştı. Peki yeni Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak son dakika?

    takvim.com.tr
    Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler yeni kararlarda: Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak son dakika?

    Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında pandeminin seyri değerlendirilecek ve duruma göre yeni kararlar alınacak. Vaka sayılarının artması nedeniyle bu toplantıda masada yeni tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Okulların açılması, vaka sayılarının 30 bine dayanmasıyla vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısına yöneldi. Her toplantı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ele alınan konuları kamoyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak son dakika? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak 2021?

    BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK SON DAKİKA?

    Bilim Kurulu toplantısı en son 15 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. Toplantılar 15 günde bir gerçekleştirildiğinden yeni toplantının da 22 Eylül yada 23 Eylül'de yapılması bekleniyor.

    YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ? ÖNLEMLER YOLDA!

    Son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının artmasıyla yeni önlemlerin yolda olduğu görülüyor. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemler gündemde. Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı.

    Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek. Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.

    Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.

    ABD'DE SON DURUMU...

    Delta'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'den kötü bir haber geldi. Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı İspanyol Gribi'nden ölenlerin sayısını geride bıraktı.

    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 675 bin barajını geçti. Bu durumda Delta varyantının son derece etkili olduğu belirtiliyor.

        ''OLMASI GEREKENDEN DAHA YÜKSEK BİR SAYI''

        Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Tıp Tarihi Merkezi direktörü Howard Markel, konu ile ilgili 'Bu olması gerekenden daha yüksek bir sayı' dedi.

        100 BİN KİŞİNİN DAHA ÖLMESİ BEKLENİYOR!

        Washington Üniversitesi'nin geliştirdiği modele göre, ABD'de 1 Ocak'a kadar yaklaşık 100 bin kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesi bekleniyor.

        İspanyol Gribi 1918-19 yılları arasında dünya genelinde 50 milyon kişinin canına mal olmuştu. Koronavirüs ise küresel ölümlerin sayısı ise 4.6 milyon.

        Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 912 bini, Hindistan'da 33 milyon 501 bini, Brezilya'da 21 milyon 239 bini ve İngiltere'de 7 milyon 465 bini geçti.

        Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 30 bin 256 vaka ile günlük aktif vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hindistan'ın ayrıca, Kovid-19 aşısı ihracatına ekim ayında devam edeceği bildirildi.
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        Haberler Güncel Yeni yasaklar gelecek mi? Yeni önlemler yolda! Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak son dakika?
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