Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.09.2021 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2021 09:14
    ABONE OL

    Son dakika: FETÖ'cü Kaynak Holding’in eski yöneticilerinin kurduğu “Hisar Güvenlik” şirketine operasyon

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.

    Kaynak Holding bağlantılı şirkete FETÖ operasyonu

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik firmasında yöneticilik yapan ve çalışan 16 kişinin, örgütün sözde sorumlularıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'ini yakaladı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'cü Kaynak Holding’in eski yöneticilerinin kurduğu “Hisar Güvenlik” şirketine operasyon
        SON DAKİKA