HDP'nin bahçe sulayan iki köylü dediği kişiler bakın kim çıktı!

HDP'li vekiller ve İnsan Hakları Derneği'nin bahçe sulayan masum köylü olarak göstermeye çalıştığı ancak köylü çocukları kaçırıp terör örgütü PKK'ya teslim ettiği belirlenen iki teröristin yargılandığı mahkemede karar çıktı. İki terörist de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Diyarbakır'ın Lice İlçesinde jandarmadan kaçarken yaralı ele geçen Osman ve Mesut Yalavuz adlı kuzen olan iki terörist ile ilgili HDP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanlığına Meclis'te soru önergesi vererek, "Bahçe sulayan iki köylü bölgede operasyon yapan askerlerce taranarak vurulmuş ve terörist ilan edilmişlerdir" diyerek kamuoyu oluşturma gayreti içine girmişti. İnsan Hakları Derneği de hak ihlalleri raporunda iki kişinin sivil köylü olduklarını ve askerlerce keyfi olarak vurulup terörist ilan edildikleri yönünde algı yaratmaya çalışmıştı. İki sanık Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLELER TANIK OLDU
Sabah'ta yer alan habere göre, Lice ve Kulp ilçesine bağlı köylerde yaşı küçük çocukları terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götüren, yol kesip örgüt adına gasp yapan Osman ve Mesut Yalavuz'un yargılanmalarına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Çocukları örgüte gönderilen ve halen akıbetleri bilinmeyen aileler tanık olarak dinlendi. Dağa kaçırılan ancak fırsatını bulup kaçan H.B, kendisini kaçıran kişilerin yüzlerinin poşu ile sarılı olduğunu, bu nedenle sanıkları teşhis edemeyeceğini söyledi.