HDP'nin bahçe sulayan iki köylü dediği kişiler bakın kim çıktı!

İKİSİNİ DE TEŞHİS ETTİ: BENİ ZİNCİRLE BOĞACAKLARDI

Yediemin otoparkı işleten ve PKK'nın gasp ettiği araçları jandarmanın talebi üzerine çekici yardımıyla kurtarmaya gittiği için boynuna zincir dolanıp boğularak öldürülmekten son anda kurtulan V.D. de mağdur olarak dinlendi. "Lice Kerpiçören Köyünde gasp edilen iki aracı çekiciyle getirmem için jandarma beni aradı. Köye gittiğimde şu anda karşımda duran Osman Yalavuz at sırtında, Mesut Yalavuz da yaya olarak yanıma geldi. Aracı durdurup küfretmeye başladılar. Tekme tokat dövdükten sonra yere düştüm. Çekicinin arkasındaki iki metrelik zinciri alıp boynuma doladılar. 'Seni burada infaz ederiz' dediler. Yalvarıp, yakardım ama bırakmadılar. Beni öldüreceklerini söylediler. İki çocuk babası olduğumu, onların hatırı için beni bırakmalarını ve cahillik ettiğimi söyleyip ellerini öptüm. Sonra bana, 'Buraya 20 bin asker geldi, yine bu araçları çıkaramadı. Sen mi çıkaracaksın' diyerek bir daha geldiğim taktirde öldürüleceğimi söylediler. Kimlik, telefon, kredi kartımı aldılar, aracıma da el koydular. Yolda otostop yaptım ve jandarmayı aradım. Gelip beni aldılar. Aracımı da ateşe verdiler. İkisinden de şikâyetçiyim." dedi.