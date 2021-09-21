Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde tarihi adımlar! Anadolu'dan Avrupa'ya...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklarıyla 3 bin 563 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin 23 metrelik orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecektir. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak."

"DÜNYANIN ETRAFINDA DÖRT DEFA DÖNECEK KADAR ÇELİK TEL KULLANILDI"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün "en"lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracağını ve ülkenin simge yapılarından olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2x3 trafik şeritli köprümüzün tabliyesi, 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma köprü kule temelleri Asya tarafında eksi 45 metre, Avrupa tarafında ise eksi 37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturmuştur. 1915 Çanakkale'de kuru havuz ve ıslak havuzda keson imalatları, plint ve bağ kirişi imalatları, ankraj blokları, kule montajı, ana kablo montajı, tabliye montajı ve üst yapı çalışmaları gibi yapım tekniği açısından birçok önemli imalat kalemi yer alıyor. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmakta. Bölgedeki yüksek rüzgar hızları dikkate alınarak tasarlanan köprümüz, gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır."