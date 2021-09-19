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    • 20.09.2021 01:11
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    HDP, "Kürt sorunu HDP ile çözülür" diyen Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres gösterdi!

    Yerel seçimlerde terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’li Selahattin Demirtaş ve Ebru Günay’ın "Bizsiz olmaz" sopasını göstermesinin ardından gönül alma çabalarına girdi. Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorunu' olduğunu, bu sorunun HDP ile çözüleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na yanıt HDP'li Sezai Temelli'den geldi. Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı gösteren Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." dedi.

    takvim.com.tr
    HDP’den Kılıçdaroğlu’na Öcalan mesajı

    2023 seçimlerine giden virajda CHP- İYİ Parti ve gizli ortak HDP'nin yer aldığı Millet İttifakı'nda hesaplar kızıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuştu.

    Kılıçdaroğlu belgeselin ilk bölümünde, Kürt sorunu ve HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "HDP MEŞRUDUR, KÜRT SORUNUNU HDP İLE ÇÖZERİZ"
    İYİ Parti'ye rağmen HDP'yi Millet İttifakı'nda tutmak için çaba harcayan Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu olduğunu, bu sorunun meşru bir organla çözülebileceğini ve HDP'nin de bu organ olduğunu söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullandı.

        HDP KILIÇDAROĞLU'NA PKK ELEBAŞI ÖCALAN'I ADRES GÖSTERDİ
        Kılıçdaroğlu'na yanıt HDP'li Sezai Temelli'den geldi. Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres gösteren Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır." dedi.

        Temelli sosyal medyadan "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır." paylaşımında bulundu.

        "BİZSİZ OLMAZ" MESAJI
        HDP son zamanlarda CHP ve İYİ Parti'ye "bizsiz olmaz" mesajı verdi.

        HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP ve İP'e "bizsiz olmaz" mesajı verdi. "İlkesel tutumumuz kendi adayımız ile seçime girmektir" diyen Günay, "ama henüz kurullarımızın bu konuda bir tartışması söz konusu değil" şeklinde devam ederek ortak adaya yeşil ışık yaktı, 'muhalefetten somut adımlar bekliyoruz' mesajı verdi.

        "HDP'SİZ KAYBEDERSİNİZ"
        Fondaş T24 sitesinde yayımlanan yazısında Demirtaş, "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder" ifadeleriyle CHP'ye mesaj vermişti.

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