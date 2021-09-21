TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'da AB'ye karşı sert konuştu: Biraz utanın

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği'nin (AB) göç sorunu, İslamofobi ve Doğu Akdeniz ile ilgili politikalarını, tutarsız, gerçek dışı ve tarafsızlıktan uzak olmakla eleştirdi.
İspanya'ya 27 yıl sonra TBMM Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Şentop, başkent Madrid'de İspanyol ve Türk basınına açıklamalarda bulundu.
Şentop, "Türkiye ve İspanya arasında çok yakın olan ilişkileri parlamentolar arası ilişkiler kapsamında da geliştirmek istiyoruz. Karşılıklı ziyaretleri çok daha kısa sürelerde yapmayı hedefliyoruz." dedi.
Salgın döneminde yaptığı ilk ziyaretlerden birinin İspanya'ya olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı, "Salgının ilk dönemlerinde Türkiye olarak İspanya'ya maske ve sağlık malzemesi yardımı yaptık. İspanya da orman yangınları sırasında Türkiye'ye ilk uçak gönderen ülkelerden biri oldu. Türkiye ve İspanya arasında sadece sözde değil aynı zamanda fiilen, zor zamanlarda ortaya çıkan bir dostluk var." şeklinde konuştu.
Şentop, gelecek haftalarda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da İspanya'yı ziyaret edeceğini ve 17 Kasım'da da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında bir heyetin hükümetler arası zirve için Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Türkiye ile İspanya'nın göç gibi birçok ortak sorunu olduğunu ve sorunların aynı zamanda iş birliğini gerektirdiğini kaydeden Şentop, "Bizim bu iş birliğimizin diğer ülkelere de örnek olması gerekir. Türkiye ve İspanya, eş başkanlıklarında tohumları atılan Medeniyetler İttifakı girişiminde de önemli bir rol üstlenmiş bulunuyor. Göç sorunu, İslamofobi, çatışmaların olduğu bir dönemde Medeniyetler İttifakı'na daha çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
MEDENİYETLER İTTİFAKI
Şentop, Avrupa'daki islam düşmanlığına da dikkati çekerek, "Avrupa'da artan yabancı düşmanlığında İslamofobinin çok tehlikeli bir rol aldığını söyleyebilirim. Bu konuda Türkiye ve İspanya arasındaki iş birliği örnek alınmalı." görüşünü dile getirdi.