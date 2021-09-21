SON DAKİKA: Seçim yasası çalışmalarında son durum: 12 vekilli seçim bölgeleri...

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasa değişiklikleri konusunda iki kritik nokta üzerinde duruluyor. Bunlar, "Büyükşehirlerde 12 milletvekilli seçim bölgeleri oluşsun" ve "Muhtarlık seçimleri yerel seçimle birlikte mi yoksa ayrı mı yapılsın" olarak sıralanıyor.
SEÇİMDE BARAJIN YÜZDE 7'YE ÇEKİLMESİ KARARI
AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasalarında değişiklik yapan düzenlemenin Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.
İki partinin bu güne kadar yaptığı çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmelerinde de ele alınmıştı. Erdoğan ve Bahçeli, Türkiye barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilmesi konusunda uzlaşmıştı.