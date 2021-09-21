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    • 21.09.2021 10:56
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    SON DAKİKA: Seçim yasası çalışmalarında son durum: 12 vekilli seçim bölgeleri...

    Son dakika haberleri... 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte vekiller seçim yasası için mesai harcayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 7'lik seçim barajı konusunda uzlaşırken kurmayların çalışmaları ise devam ediyor. Buna göre büyükşehirlerde 12 vekilden oluşan seçim bölgeleri oluşturulması ve muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerle aynı tarhite yapılıp yapılmaması tartışılıyor. İşte seçim yasasında son dakika bilgileri...

    12 vekilli seçim bölgeleri...

    AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasa değişiklikleri konusunda iki kritik nokta üzerinde duruluyor. Bunlar, "Büyükşehirlerde 12 milletvekilli seçim bölgeleri oluşsun" ve "Muhtarlık seçimleri yerel seçimle birlikte mi yoksa ayrı mı yapılsın" olarak sıralanıyor.

    SEÇİMDE BARAJIN YÜZDE 7'YE ÇEKİLMESİ KARARI
    AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasalarında değişiklik yapan düzenlemenin Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.

    İki partinin bu güne kadar yaptığı çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmelerinde de ele alınmıştı. Erdoğan ve Bahçeli, Türkiye barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilmesi konusunda uzlaşmıştı.

        DARALTILMIŞ BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ
        AK Parti ve MHP kurmayları şimdi iki önemli konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan ilki, daraltılmış bölge seçim sistemi. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna da daha uygun olacağı için daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini önermişti. Ancak MHP, bu öneriye sıcak bakmadı. Böylece birkaç milletvekilinden oluşacak daraltılmış bölge modelinden şimdilik vazgeçilmiş görünüyor.

        SON DAKİKA: 12 MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN SEÇİM BÖLGELERİ ÖNERİSİ
        MHP, daraltılmış bölge yerine seçim çevrelerinin 12 milletvekilinden oluşması yönünde bir öneri getirdi. 12 ve üstünde milletvekili çıkartacak illeri ilgilendirilecek bu öneri ile üzerinde iki kurmayları çalışıyor. Ortak bir noktada buluşmak mümkün olursa bu öneri de pakette yer alacak.

        MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILSIN?
        İkincisi de muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılıp farklı bir tarihte yapılması. Bu konuda da görüş birliği oluşmaya başlamıştı ancak bu kez de muhtarlardan ayrı tarihte seçime itirazlar geldiği bildirildi. Muhtarların seçimlerin ayrılmasının kendileri açısından sıkıntı yaratacağı, insanların sandığa gitmek istemeyebileceğini belirttikleri öğrenildi.
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