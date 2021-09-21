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    Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği! Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile de görüştü.

    Erdoğan’dan ABD’de diplomasi trafiği!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunuyor.

    Dün New York'ta Yeni Türkevi'ni açan Başkan Erdoğan önemli kabuller ve görüşmeler gerçekleştiriyor.

    MİLANOVİÇ'İ KABUL
    Başkan Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü.

    Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi'nde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

        Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

        İşte o paylaşım:

        PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ
        Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
        Başkan Erdoğan dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.


        Guterres ile görüşme


        Boris Johnson ile görüşme
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