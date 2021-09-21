Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği! Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunuyor.
Dün New York'ta Yeni Türkevi'ni açan Başkan Erdoğan önemli kabuller ve görüşmeler gerçekleştiriyor.
MİLANOVİÇ'İ KABUL
Başkan Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi'nde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.