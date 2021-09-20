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    • 20.09.2021 15:12
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    "Eteğini kaldırdım tokat attım" diyen Celal Şengör'e İTÜ'de protesto: Tahammülümüz yok

    Saniye isimli öğrencisini taciz ettiğini "eteğini kaldırdım tokat attım" sözleriyle açıklayan Prof. Dr. Celal Şengör'e soruşturma başlatılmasının ardından İTÜ öğrencisi bir grup da skandala tepki için Maden Fakültesi önünde protesto düzenledi. Protestoya sözde muhalif kadın derneklerinin destek vermemesi dikkat çekerken sosyal medyada kadına şiddet ve tacizle ilgili beylik laflar eden İTÜ birincisi de ortalıkta görülmedi.

    takvim.com.tr
    DHA
    İTÜ’de Celal Şengör protestosu

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

    Şengör'ün açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken İTÜ'lü bir grup öğrenci, Maden Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.


    Yapılan basın açıklamasında, "İTÜ rektörlüğü Celal Şengül'ün tacizini anlattığı videoyu paylaşmamız üzerine bir açıklama gerçekleştirdi.

    Okuldaki soruşturma ve karar alma süreçlerinin öğrencilere kapalı göstermelik komisyonlar tarafından değil, içerisinde öğrencilerin ve okul bileşenlerinin de olduğu şeffaf, takip edilebilir ve denetlenebilir taciz önleme birimleri tarafından sağlanmasını istiyoruz. Bizim üniversitemizde tacizin ve şiddetin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok" denildi.


        GÖZLER MEZUNİYET ŞOVU YAPAN BİRİNCİYİ ARADI
        İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 248'inci yıl birincisi Hüseyin Umutcan Ay'ın mezuniyet törenindeki konuşması sosyal medyada gündem olmuştu. Kadına yönelik şiddet ve taciz konusundaki sorunlar hakkında adeta bir kahraman gibi konuşan Ay'ın İTÜ'deki taciz skandalı konusunda öğrenci arkadaşlarının yanında olmadığı görüldü. Mezuniyet töreninde konuşan Ay, "Geriye kalan bizler ve bizim yetiştireceğimiz çocuklar, hegomanların elinde yozlaşmış bu sistemi değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz" şeklinde konuşmuştu.




        KADIN DERNEKLERİ NEREDE?
        Basın açıklaması yapan öğrencilerin yanında sözde muhalif kadın derneklerinin olmaması da dikkat çekti. Daha önce de birçok olayda olduğu gibi kadın dernekleri kafalarını kuma gömdü.

        NE OLMUŞTU?
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada yayılan bir videosunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı.


        Geçmişte yaşadığı bir durumda öğrencisine sinirlendiğini belirten Şengör, yayında öğrencisinin eteğine kaldırarak tokat attığını söyledi.



            "ETEĞİNİ KALDIRDIM KIÇINA BİR TOKAT ATTIM"
            Öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." dedi.



            "BABAN BUNU YAPTI MI?"
            Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

            Profesörden skandal açıklama ''Saniye'nin eteğini kaldırdım...''


            Şengör'ün bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı profesöre tepki gösterdi.

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            Haberler Güncel "Eteğini kaldırdım tokat attım" diyen Celal Şengör'e İTÜ'de protesto: Tahammülümüz yok
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