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    • 20.09.2021 15:10
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    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? E-Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK burs ücretleri!

    KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi başvuruları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. KYK kredi ve burs desteğinden yararlanmak isteyenler Kre ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.Bu sene kredi ve burs ücretlerinin ne kadar olduğu da merak edilen konular arasıdna yer aldı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2021?

    KYK burs ve kredi başvuruları hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuruları YURT-KUR üzerinden öğrencilere duyurulacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs başvurularının da yakın bir tarihte alınmaya başlanacağı bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KYK BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    KYK burs başvuruları YURT-KUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURT-KUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Burs başvurularının da önümüzdeki hafta KYK e-Devlet uzantısı üzerinden başlaması bekleniyor.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

    KYK BURSU NEDİR ?

    Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

    Burstan yararlanacak öğrenciler,

    Ön lisans öğrencileri,
    Lisans öğrencileri,
    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
    burstan yararlanabilmektedir.
    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
        Yabancı uyruklu öğrenciler,
        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.
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        Haberler Güncel KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? E-Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK burs ücretleri!
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