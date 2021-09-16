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    • 16.09.2021 19:24
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    Celal Şengör'ün kız öğrencisine yaptığı dehşete düşürdü: Eteğini kaldırdım tokat attım

    Dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Celal Şengör öğrencisi ile yaşadığı skandal bir olayı anlattı. Online bir yayına katılan Şengör, geçmişte bir öğrencisinin kendisini kızdırdığını belirterek, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Celal Şengör dehşete düşürdü

    Dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Celal Şengör öğrencisi ile yaşadığı skandal bir olayı anlattı.

    Online bir yayına katılan Şengör geçmiş dönemlerde Saniye isimli bir öğrencisi ile arasında yaşanan bir olayda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisinin eteğini kaldırarak tokat attığını açıkladı.

    "ETEĞİNİ KALDIRDIM TOKAT ATTIM"
    Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    "BABAN BUNU YAPTI MI DEDİM"
    Şengör, "Bana bak. Baban bunu yaptı mı dedim? Baktım. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." şeklinde konuştu.

    "DIŞKI YEDİM" AÇIKLAMASI
    Celal Şengör bir dönem de 'dışkı yedim' açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

        Şengör, kendisine yöneltilen, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna "Yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener." ifadeleriyle yanıt vermişti.

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