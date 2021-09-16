Celal Şengör'ün kız öğrencisine yaptığı dehşete düşürdü: Eteğini kaldırdım tokat attım

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Celal Şengör öğrencisi ile yaşadığı skandal bir olayı anlattı.
Online bir yayına katılan Şengör geçmiş dönemlerde Saniye isimli bir öğrencisi ile arasında yaşanan bir olayda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisinin eteğini kaldırarak tokat attığını açıkladı.
"ETEĞİNİ KALDIRDIM TOKAT ATTIM"
Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." şeklinde skandal ifadeler kullandı.