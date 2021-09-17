Celal Şengör'ün "eteğini kaldırdım poposuna tokat attım" dediği öğrencisi Saniye'nin kim olduğu ortaya çıktı!

Katıldığı bir online yayında bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Celal Şengör'ün "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü" ifadelerinin ardından Saniye'nin kim olduğu merak edildi.
Celal Şengör, "Bana bak. Baban bunu yaptı mı dedim? Baktım. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." şeklinde konuştu.
Şengör'ün eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığı öğrencisinin şimdilerin kitap çevirmeni ve Güney Afrika'da üniversitede öğretim üyeliği yapan Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı.