Celal Şengör'ün "eteğini kaldırdım poposuna tokat attım" dediği öğrencisi Saniye'nin kim olduğu ortaya çıktı!

"DIŞKI YEDİM" AÇIKLAMASI

Celal Şengör bir dönem de 'dışkı yedim' açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Şengör, kendisine yöneltilen, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna "Yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener." ifadeleriyle yanıt vermişti.