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    • 19.09.2021 22:07
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    "Eteğini kaldırdım tokat attım" demişti! Öğrencisini taciz eden Celal Şengör'e İstanbul Teknik Üniversitesi'nden soruşturma

    Saniye isimli öğrencisini taciz ettiğini "eteğini kaldırdım tokat attım" sözleriye açıklayan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü idari soruşturma başlattı.

    Tacizci Celal Şengör’e İTÜ’den soruşturma!

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı.

    Açıklamada; "İstanbul Teknik Üniversitesi fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizcinin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemlei gerçekleştiren kişilere en küçül tolerans gösterilmeyecektir' denildi.

    İşte İTÜ'den yapılan o açıklama;

    NE OLMUŞTU?
    Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada yayılan bir videosunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı.



    Geçmişte yaşadığı bir durumda öğrencisine sinirlendiğini belirten Şengör, yayında öğrencisinin eteğine kaldırarak tokat attığını söyledi.



        "ETEĞİNİ KALDIRDIM KIÇINA BİR TOKAT ATTIM"
        Öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." dedi.



        "BABAN BUNU YAPTI MI?"
        Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

        Şengör'ün bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı profesöre tepki gösterdi.
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