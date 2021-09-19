"Eteğini kaldırdım tokat attım" demişti! Öğrencisini taciz eden Celal Şengör'e İstanbul Teknik Üniversitesi'nden soruşturma

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı.
Açıklamada; "İstanbul Teknik Üniversitesi fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizcinin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemlei gerçekleştiren kişilere en küçül tolerans gösterilmeyecektir' denildi.
İşte İTÜ'den yapılan o açıklama;
NE OLMUŞTU?
Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada yayılan bir videosunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı.
Geçmişte yaşadığı bir durumda öğrencisine sinirlendiğini belirten Şengör, yayında öğrencisinin eteğine kaldırarak tokat attığını söyledi.