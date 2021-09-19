"Eteğini kaldırdım tokat attım" demişti! Öğrencisini taciz eden Celal Şengör'e İstanbul Teknik Üniversitesi'nden soruşturma





"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullandı.



Şengör'ün bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı profesöre tepki gösterdi.