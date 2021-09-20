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    • 20.09.2021 14:50
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    Pamukkale'de 338 şişe sahte içki ele geçirildi

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma operasyonunda, sahte olduğu belirlenen çeşitli türlerde toplam 338 şişe içki ile bandrol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

    Sahte içki operasyonu! Yüzlerce şişe ele geçirildi
    Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Pamukkale ilçesinde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, sahte 40 şişe 100'lük rakı, 17 şişe 100'lük votka, 87 şişe 70'lik votka, 164 şişe 35'lik votka, 5 şişe 70'lik viski, 25 şişe 35'lik viski ile 78 adet sahte bandrol ele geçirildi. Sahte içkilere el kondu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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