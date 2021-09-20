Pamukkale'de 338 şişe sahte içki ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Pamukkale ilçesinde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, sahte 40 şişe 100'lük rakı, 17 şişe 100'lük votka, 87 şişe 70'lik votka, 164 şişe 35'lik votka, 5 şişe 70'lik viski, 25 şişe 35'lik viski ile 78 adet sahte bandrol ele geçirildi. Sahte içkilere el kondu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.