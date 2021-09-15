İBB'nin çalışması vatandaşa zulüm oldu! 7 İETT durağı işlevsiz kaldı vatandaş isyan etti





"7 DURAĞIMIZ İŞLEVSİZ KALDI"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB tarafından Samandıra'da başlatılan çalışma nedeniyle 7 durağımız işlevsiz kaldı. Sancaktepe Belediyesi olarak sizlerin mağduriyet yaşamaması için başlattığımız ring seferleri, trafiğe kapalı alanlar açılana kadar hizmetinizde olacak." ifadelerini kullandı.

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