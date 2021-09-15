İBB'nin çalışması vatandaşa zulüm oldu! 7 İETT durağı işlevsiz kaldı vatandaş isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin D-100 bağlantı yolu Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısı çalışmaları nedeniyle yolu trafiğe kapatmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan 7 İETT durağı vatandaşlarca kullanılamıyor.
Daha önce otobüsleri kullanan bazı vatandaşlar, durakların kapatılması nedeniyle yürüyerek ev ve iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor.
Bazı veliler ve öğrenciler, Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısı çalışmalarının okulların açılmasından sonra başlatılmasının kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.