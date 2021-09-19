Bu kadarına da pes diyeceğiniz bir olay! CHP'li Eskişehir Belediyesi'ne bağlı su tesisinde şok! Damacanadan hortum çıktı!

ESKİ tarafından yapılan açıklamada "ESKİ Genel Müdürlüğü'nce olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yasal süreleri içerisinde yürütülen soruşturma tamamlanmış olup, dosya ESKİ ve Espark A.Ş. disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan da tüketiciyi korumak için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.