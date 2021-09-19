KYK misafir öğrenci ücreti 2021 ne kadar? KYK misafir öğrenci fiyatları öğrenme ekranı! 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir?

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte KYK misafir öğrenci ücreti 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Yüzyüze eğitim 13 Eylül'de başlasa da üniversitelere göre başlangıç tarihi değişiklik gösterebiliyor. Özellikle okul hakkını yeni kazanmış olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? Sorusuna cevap ararken bir yandan da KYK yurt ücretleri ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki KYK misafir öğrenci fiyatları nasıl öğrenilir? KYK yurtlarında kalabilmek için şartlar neler?
KYK MİSAFİR ÖĞRENCİ ÜCRETİ NE KADAR 2021?
Yurt ücretleri 2021-2022 eğitim yılında aylık en az 300 TL olarak belirlendi. Yeni yapılan ve diğer yurtlardan daha iyi imkanları bulunan bazı devlet yurtlarının ücretleri 300-500 TL arası değişim göstermektedir. Yurda kayıt esnasında öğrenciler 1 aylık depozito vermek zorundadır. Bununla birlikte merak edilen KYK misafir öğrenci ücreti ise kaldığınız ay kadar ödenecek. Örneğin 2 ay kaldıysanız 600 ve 1000 TL arası bir ücret ödemeniz gerekmektedir.
KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. YURT TİPLERİ NEDİR 2021?
KYK yurtlarında belirlenen yurt tipleri sayıları, 1 ve 6 arası fiyat uygunluğuna göre belirlenir. Bu durumda KYK en uygun yurt tipi, 1. Tip KYK yurtlarıdır.
Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.
1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL
2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL
3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL
4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL
5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL
Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL