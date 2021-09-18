Darbeci azınlık! İşte CHP'deki burjuvanın en çok konuştuğu konu...

Üzerinden 60 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ ne o acı dindi ne de bu ülke, darbe travmasından kurtulabildi. Kurtulamadı çünkü sadece bürokrasi içinde değil siyasette, medyada ve onlara destek veren sosyolojide hâlâ ciddi bir darbeci damar var ve canlılığını sürdürüyor.

O canlılığın en güçlü adresi de ilk darbeden bu yana hiç değişmedi: CHP... CHP ve CHP yandaşı medya hâlâ darbeler konusunda ikircikli tavrını sürdürüyor.