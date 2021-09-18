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    • 18.09.2021 10:12
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    İstanbul’un göbeğinde cam silici terörü: Mecidiyeköy’de bıçak ve sopalarla mekan bastılar

    Mecidiyeköy’de trafik ışıklarındaki kafenin çalışanlarıyla tartışan cam siliciler, bıçak ve sopalarla kafeteryayı bastı. Kavga trafiğin yoğun olduğu yola taşarken, yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu o anlar kameralara yansıdı. Saldırganlar polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

    İHA
    İstanbul’un göbeğinde cam silici terörü

    Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçların camlarını silerek para kazanmaya çalışan 3 kişi, trafik ışıklarının yakınında bulunan kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

    Tartışmanın ardından kimliği öğrenilemeyen cam silici şahıslar adeta terör estirerek, kafeyi basıp iş yeri sahibini ölümle tehdit etti. Bunun üzerine kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında arbede yaşandı.



    CAM SİLİCİLERLE KAFE ÇALIŞANLARINI KAVGASI TRAFİĞE TAŞINDI
    Kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında yaşanan itişme ve kakışma sonrasında, taraflar birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin uçuştuğu kavga, trafik yoğunluğunun yaşandığı yola taşındı.

    Araçların arasına düşen şahıslardan bir tanesi yerde tekmelere maruz kalırken, vatandaşlar ayırmak için uğraştı. Kavgayı gören trafik polisleri şahısları ayırmak için uzun süre uğraştı.



        KAVGA ÇIKARTAN ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI
        Polis ekiplerine zorluk çıkartan şahıslar güçlükle ayrılırken, yerde yatan bir şahsı da polis ekipleri kaldırarak yol kenarına getirdi. Kavgaya karışan şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kavga nedeniyle aksayan trafiğin normal akışı ise polislerin yaptığı çalışmalarla tekrar normal döndü.



        CAM SİLİCİLERİN TERÖR ESTİRDİĞİ O ANLAR KAMERADA
        Şişli'de cam silicilerle kafe çalışanları arasındaki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahıslar arasında itişme ve kakışmanın yaşandığı daha sonra ise yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırıp trafiğin ortasında kavgaya devam ettikleri ve sonrasında ayrıldıkları görülüyor.

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