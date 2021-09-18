İstanbul’un göbeğinde cam silici terörü: Mecidiyeköy’de bıçak ve sopalarla mekan bastılar

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçların camlarını silerek para kazanmaya çalışan 3 kişi, trafik ışıklarının yakınında bulunan kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından kimliği öğrenilemeyen cam silici şahıslar adeta terör estirerek, kafeyi basıp iş yeri sahibini ölümle tehdit etti. Bunun üzerine kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında arbede yaşandı.
CAM SİLİCİLERLE KAFE ÇALIŞANLARINI KAVGASI TRAFİĞE TAŞINDI
Kafe çalışanlarıyla cam siliciler arasında yaşanan itişme ve kakışma sonrasında, taraflar birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin uçuştuğu kavga, trafik yoğunluğunun yaşandığı yola taşındı.
Araçların arasına düşen şahıslardan bir tanesi yerde tekmelere maruz kalırken, vatandaşlar ayırmak için uğraştı. Kavgayı gören trafik polisleri şahısları ayırmak için uzun süre uğraştı.