İstanbul’un göbeğinde cam silici terörü: Mecidiyeköy’de bıçak ve sopalarla mekan bastılar





CAM SİLİCİLERİN TERÖR ESTİRDİĞİ O ANLAR KAMERADA

Şişli'de cam silicilerle kafe çalışanları arasındaki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahıslar arasında itişme ve kakışmanın yaşandığı daha sonra ise yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırıp trafiğin ortasında kavgaya devam ettikleri ve sonrasında ayrıldıkları görülüyor.

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