Merhum Başbakan Adnan Menderes'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte 16 yaşındaki liseli Menderes

60 yıl önce bugün idam edilen 9. Başbakan Adanan Menderes'in ilk kez gün yüzüne çıkan yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
GENÇLİK FOTOĞRAFI DA YER ALIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, fotoğraflarda Menderes'in 16 yaşında İzmir Koleji'nde okurken çektirdiği gençlik fotoğrafı da yer alıyor. Başka bir fotoğrafta ise Adnan Menderes ve Berin Menderes'in Cumhurbaşkanlığı Köşküne davete gittikleri anlar görülüyor.
ADNAN MENDERES
27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes 1899'da Aydın'da dünyaya geldi. 1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yaptı.
Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'de siyaset yapan Menderes, 27 Mayıs Darbesi'nin ardından, 17 Eylül 1961 tarihinde asılarak idam edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 yılında çıkardığı yasayla, Menderes ve onunla beraber idam edilenlere itibarlarını iade etti.