CHP'li Mansur Yavaş'ın ödüllü Ankara'sında susuzluk halkı isyan ettirdi: 6 -7 aydır sularımız akmıyor

AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özer, özellikle Dereboyu Caddesi'nin çevresindeki mahallelerde su kesintileri olmaya başladığına dikkat çekerek, özelikle Kutlu Mahallesi'nde ev hanımların su kesintilerinden çok şikayetçi olduklarını kaydetti. Kutlu Mahallesi'nde kimi zaman 24 saat suların akmadığını, aktığı zaman da bir ya da iki saat gece su verildiğini, ev hanımlarının çamaşır ve bulaşıkla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Temel ihtiyaç olan su sorununun acilen çözülmesi gerektiğinin altını çizen Özer, "Yıllardır böyle bir sorun yaşanmamış 6 aydır Ankara'nın göbeğinde su sıkıntısı yaşanıyor, vatandaşın içme suyunu kesiyorsunuz işiniz gücünüz algı reklam" diyerek Mansur Yavaş ve yetkililerine tepki gösterdi. Kutlu Mahallesi sakinleri de şöyle konuştular: