CHP'li Mansur Yavaş'ın ödüllü Ankara'sında susuzluk halkı isyan ettirdi: 6 -7 aydır sularımız akmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; "Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular" şeklindeki sözleri ile vurgu yaptığı Başkent'teki susuzluk sorunları en merkezi ilçelerde bile baş gösterirken, açıklama yapan Kutlu Mahallesi sakinleri, ASKİ'nin evlere gece yarısı su verdiğini çamaşır ve bulaşık gibi işlerin geceye sarkması nedeniyle uyku düzenlerinin alt-üst olduğunu kaydettiler. Seçim öncesinde, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" ve "Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı" vaatleriyle halktan oy isteyen Yavaş'a seslenen mahalleliler, aylardır suya hasret yaşadıklarını ifade ettiler.
Mamak Kutlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Karaer mahalleli olarak 6 aydır su sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederken, "Yapılan işleri bir türlü anlamıyorum, 6 aydır asfalt atıyorlar, tekrar kazıyorlar, Kutlu Mahallesi'nden az oy geldiği gerekçesiyle sanki bizi cezalandırıyorlar" diye tepki gösterdi. Muhtar Karaer, "Mahalleyi perişan ettiler. Bayanlar gece ikide çamaşır yıkamaya çalışıyorlar. Günde iki saat su veriyorlar o da gece akıyor. Bir an önce önceden olduğu gibi su sorununun çözülmesini istiyorum. ASKİ, arayan vatandaşlara 'Hidrofor ve depo taktırın' diye yanıt veriyor" şeklinde konuştu.
AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özer, özellikle Dereboyu Caddesi'nin çevresindeki mahallelerde su kesintileri olmaya başladığına dikkat çekerek, özelikle Kutlu Mahallesi'nde ev hanımların su kesintilerinden çok şikayetçi olduklarını kaydetti. Kutlu Mahallesi'nde kimi zaman 24 saat suların akmadığını, aktığı zaman da bir ya da iki saat gece su verildiğini, ev hanımlarının çamaşır ve bulaşıkla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Temel ihtiyaç olan su sorununun acilen çözülmesi gerektiğinin altını çizen Özer, "Yıllardır böyle bir sorun yaşanmamış 6 aydır Ankara'nın göbeğinde su sıkıntısı yaşanıyor, vatandaşın içme suyunu kesiyorsunuz işiniz gücünüz algı reklam" diyerek Mansur Yavaş ve yetkililerine tepki gösterdi. Kutlu Mahallesi sakinleri de şöyle konuştular: