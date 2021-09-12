CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara'da skandal olay! EGO şoförü alkollü çıktı! Sabıkası ise şoke etti! Cinsel taciz, adam yaralama...

Yolcu dolu belediye otobüsünde kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, büyük bir felaketin ucundan dönüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Kaza sonrası olay yerine intikal eden trafik görevlileri EGO şoförü Bekir G.'nin alkollü olduğundan şüphelenmesi üzerine alkol ölçümü yaptı. Alkolmetre ile yapılan alkol ölçümü sonucunda belediye otobüsü şoförü Bekir G.'ın 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.