ALES sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? ÖSYM giriş AİS ile ALES sınav giriş belgesi ekranı 2021!

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 2 sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. ALES veya bilimsel niteliği olan Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş imtihanı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı benzer biçimde kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav olarak adlandırılır. 19 Eylül'de düzenlenecek sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi, sınav saati ve süresi hakkında araştırmalara başladı. Peki, ALES sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte konu hakkında detaylar!
ALES SINAVI HAKKINDA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.
Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
ALES SINAVI KAÇ DAKİKA?
ALES sınavı 150 dakika sürüyor.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
ALES sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 150 dakika süren ALES sınavı 12.45'te bitiyor.