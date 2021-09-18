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    • 18.09.2021 11:59
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    ALES sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? ÖSYM giriş AİS ile ALES sınav giriş belgesi ekranı 2021!

    ALES sınavı hakkında araştırmalar büyük hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES sınavı 19 Eylül tarihinde uygulanacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar imtihan saatini ve süresini araştırmaya başladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sağlayabilecekler. Peki, ALES sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    ALES sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek?

    ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 2 sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. ALES veya bilimsel niteliği olan Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş imtihanı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı benzer biçimde kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav olarak adlandırılır. 19 Eylül'de düzenlenecek sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi, sınav saati ve süresi hakkında araştırmalara başladı. Peki, ALES sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte konu hakkında detaylar!

    ALES SINAVI HAKKINDA

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.

    Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

    ALES SINAVI KAÇ DAKİKA?

    ALES sınavı 150 dakika sürüyor.

    ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

    ALES sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 150 dakika süren ALES sınavı 12.45'te bitiyor.

        SONUÇLAR 14 EKİM'DE

        Sonuçlar 14 Ekim'de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

        ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

        ALES NEDİR?

        Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.
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        Haberler Güncel ALES sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? ÖSYM giriş AİS ile ALES sınav giriş belgesi ekranı 2021!
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