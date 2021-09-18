ALES sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? ÖSYM giriş AİS ile ALES sınav giriş belgesi ekranı 2021!

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 2 sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. ALES veya bilimsel niteliği olan Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş imtihanı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı benzer biçimde kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav olarak adlandırılır. 19 Eylül'de düzenlenecek sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi, sınav saati ve süresi hakkında araştırmalara başladı. Peki, ALES sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte konu hakkında detaylar!