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    • 15.09.2021 17:05
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    Millet İttifakı'na verilen cumhurbaşkanı adayı planı ortaya çıktı! Ajans mı yoksa millet mi daha akıllı?

    Azınlık partilerinin oluşturduğu Millet İttifakı'nda adaylık çatlağı kurmaca mı? Terör sözcüsü HDP'nin oy kaybettirmemesi için 2023'teki seçimlere bir plan doğrultusunda ilk olarak ayrı girileceği işlenip seçime az bir süre kala HDP'nin Millet İttifakı'nın adayına destek vereceği konuşuluyor. CHP-İYİ Parti-HDP ekseninde yaşanan ittifak krizinin seçmeni aldatmak için bir tiyatro olduğu, HDP'nin günün sonunda Millet İttifakı'nın adayına destek vereceği düşünülüyor. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı’nın planı ortaya çıktı

    Türkiye, tarihinin en sert geçecek seçimlerine doğru ilerlerken Millet İttifakı'nın yeni senaryosu kulislerde konuşulmaya başladı. 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine terör sözcüsü HDP ile ittifak yapmanın seçmende uyandıracağı tepkiden çekinen muhalefet cephesi iki aşamalı bir plan üzerinde duruyor.

    BİRDEN ÇOK ADAY

    Henüz cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan Millet İttifakı kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Çok parçacıklı proje ittifakın öne çıkan isimlerinin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile aday olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası, "Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" demişti.

    CHP'nin adı öne çıkan diğer cumhurbaşkanı adaylarından İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'ndan çizik yemişti. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay, adı Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla geçen belediye başkanları için "Bir dönem daha devam etmeliler" ifadelerini kullanmıştı.

        İki ismin aday olmasını engellemek için her türlü hamleyi yapacağını şimdiden gösteren CHP Lideri, tabandan şahsına gelen ağır bir baskı ile karşı karşıya kalmış durumda...

        PROJE İTTİFAKTA EN ZAYIF HALKA AKŞENER

        Oy potansiyeli olarak Kılıçdaroğlu'ndan daha önde görünse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de muhalif tabandan gelen ısrarı görünce geri adım atmıştı.

        Akşener önce İmamoğlu'nu cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'e benzetmiş ardından, "Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Türkiye'nin önünü tıkayacak şahıs ben olmayacağım" demişti.

            Muhalefet cephesinde kıran kırana bir rekabetin olduğu intibası uyansa da gelen kulis bilgilerine göre Millet İttifakı'na akıl veren ajans planını çok önceden hazırladı.

            HDP, CHP VE İYİ PARTİ İLE BERABER DEĞİL TİYATROSU

            Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ittifak bileşenlerine, "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder" sözleri rest gibi görünen tuzağın sadece bir saç ayağı...

            HDP kanadından devamlı gelen "kendi yolumuzdan gideceğiz" ve benzeri açıklamaların yapılmasının nedeni Kemalist ve ulusalcı tabanın uyanmasını önlemek olduğu düşünülüyor.

            MİLLET Mİ YOKSA AJANS MI DAHA AKILLI

                Son aylarda HDP'nin ortak aday ile seçime gitmeyeceği algısının işlenip seçime az bir süre kala kamuoyundan gizli tutulan bu plan devreye sokulacak ve PKK terör devleti için çalışan HDP'nin istediği tavizler verilecek. HDP de seçime az bir süre kala desteğini açıklayacak.

                Ajans kararını verdikten sonra Millet İttifakı'ndan istenen çatı adaya destek verecek HDP için hazırlanan siyasi zemine güveniyor. Muhalif seçmenin Başkan Erdoğan'ın karşısında kurulan komploya uyanamayacağını öngörse de son kararı yine millet verecek.

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                Haberler Güncel Millet İttifakı'na verilen cumhurbaşkanı adayı planı ortaya çıktı! Ajans mı yoksa millet mi daha akıllı?
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