Millet İttifakı'na verilen cumhurbaşkanı adayı planı ortaya çıktı! Ajans mı yoksa millet mi daha akıllı?

Henüz cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan Millet İttifakı kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Çok parçacıklı proje ittifakın öne çıkan isimlerinin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile aday olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası, "Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" demişti.