Millet İttifakı'na verilen cumhurbaşkanı adayı planı ortaya çıktı! Ajans mı yoksa millet mi daha akıllı?

Türkiye, tarihinin en sert geçecek seçimlerine doğru ilerlerken Millet İttifakı'nın yeni senaryosu kulislerde konuşulmaya başladı. 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine terör sözcüsü HDP ile ittifak yapmanın seçmende uyandıracağı tepkiden çekinen muhalefet cephesi iki aşamalı bir plan üzerinde duruyor.
BİRDEN ÇOK ADAY
Henüz cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan Millet İttifakı kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Çok parçacıklı proje ittifakın öne çıkan isimlerinin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile aday olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası, "Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" demişti.
CHP'nin adı öne çıkan diğer cumhurbaşkanı adaylarından İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'ndan çizik yemişti. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay, adı Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla geçen belediye başkanları için "Bir dönem daha devam etmeliler" ifadelerini kullanmıştı.