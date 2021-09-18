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    • 18.09.2021 12:39
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

    2021’de demokrasi münafıklığı!
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü
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