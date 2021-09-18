Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü

Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.







Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.







TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN