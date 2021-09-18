Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.
- Güncel
- 18.09.2021 12:05
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- 18.09.2021 12:39
Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.
Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.